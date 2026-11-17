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Vor 5 Jahren notierte Cardano bei 1.882 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 531.48 Cardano. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.14 USD, da Cardano am 16.11.2026 0.1527 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91.89 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0.1434 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.11.2025 bei 0.4746 USD.

Redaktion Finanzen.net