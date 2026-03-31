Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’777 0.9%  SPI 17’836 0.9%  Dow 46’156 2.1%  DAX 22’680 0.5%  Euro 0.9242 0.9%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’654 3.2%  Bitcoin 54’642 2.4%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 118.6 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Roche1203204Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren angefallen
Experte sieht in Robotaxis den wichtigsten Kurstreiber der Tesla-Aktie
1. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Experte warnt: KI-Boom könnte für Software-Aktien gefährlich werden
Suche...
eToro entdecken
ADA-Investition im Fokus 31.03.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Cardano eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 30.03.2021 war Cardano 1.214 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 823.72 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 30.03.2026 auf 0.2431 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200.24 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 79.98 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 29.03.2026 bei 0.2395 USD. Am 17.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.9627 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall