So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren angefallen

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Am 30.03.2021 war Cardano 1.214 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 823.72 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 30.03.2026 auf 0.2431 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200.24 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 79.98 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 29.03.2026 bei 0.2395 USD. Am 17.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.9627 USD.

Redaktion finanzen.net