|ADA-Investition im Fokus
|
31.03.2026 19:43:08
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Cardano eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 30.03.2021 war Cardano 1.214 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 823.72 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 30.03.2026 auf 0.2431 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200.24 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 79.98 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 29.03.2026 bei 0.2395 USD. Am 17.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.9627 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|54’642.41880
|2.42%
|Handeln
|Vision
|0.04179
|1.50%
|Handeln
|Ethereum
|1’694.59051
|4.65%
|Handeln
|Ripple
|1.07324
|1.46%
|Handeln
|Solana
|66.55469
|0.92%
|Handeln
|Cardano
|0.19296
|-0.78%
|Handeln
|Polkadot
|1.01607
|2.28%
|Handeln
|Chainlink
|7.08207
|2.84%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.08%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|1.78%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/