So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen

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Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 5.344 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’871.12 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 1’812.15 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0.9685 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81.88 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.8095 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 05.10.2025 bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net