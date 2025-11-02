So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 8.931 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1’000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111.96 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 372.60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 3.328 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62.74 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 3.190 USD und wurde am 22.10.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net