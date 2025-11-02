Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Wie viel eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen
NVIDIA-Aktie: Stellen die grössten Kunden auch die grösste Gefahr für den Chipkonzern dar?
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
200.- Saxo-Deal
Rentables Aptos-Investment? 02.11.2025 11:03:09

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Aptos gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 8.931 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1’000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111.96 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 372.60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 3.328 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62.74 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 3.190 USD und wurde am 22.10.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025