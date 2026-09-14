So viel Verlust wäre bei einem Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren angefallen

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Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 617.01 USD. Bei einer BCH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.1621 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 13.09.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 221.35 USD 35.88 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 64.12 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BCH am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net