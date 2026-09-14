|Rentable BCH-Investition?
|
14.09.2026 19:43:08
So viel Verlust wäre bei einem Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einer frühen Bitcoin Cash-Investition gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 617.01 USD. Bei einer BCH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.1621 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 13.09.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 221.35 USD 35.88 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 64.12 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BCH am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654.75 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’426.92269
|2.73%
|Handeln
|Vision
|0.03418
|1.26%
|Handeln
|Ethereum
|2’067.31303
|2.23%
|Handeln
|Ripple
|1.17171
|6.87%
|Handeln
|Solana
|84.14085
|3.49%
|Handeln
|Cardano
|0.17299
|3.78%
|Handeln
|Polkadot
|0.82770
|1.21%
|Handeln
|Chainlink
|9.47888
|3.46%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|4.25%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.71%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren