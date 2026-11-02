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Krypto-Invest im Blick 02.11.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr angefallen

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Das wäre der Verlust bei einer frühen Bitcoin Cash-Investition gewesen.

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Gestern vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 554.56 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.803 Bitcoin Cash. Da sich der Wert eines Coins am 01.11.2026 auf 283.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 511.34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48.87 Prozent verkleinert.

Am 24.06.2026 erreichte BCH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion Finanzen.net

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