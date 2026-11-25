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Gestern vor 1 Jahr war ein Binance Coin 864.56 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BNBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0.1157 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 24.11.2026 gerechnet (547.30 USD), wäre die Investition nun 63.30 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 36.70 Prozent.

Am 25.11.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 538.77 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 949.46 USD.

Redaktion Finanzen.net