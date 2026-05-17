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17.05.2026 11:03:10
So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aptos gewesen.
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Am 16.05.2025 war Aptos 5.260 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 190.12 Aptos im Depot. Mit dem APT-USD-Kurs vom 16.05.2026 gerechnet (0.9464 USD), wäre die Investition nun 179.93 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82.01 Prozent abgenommen.
Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 22.05.2025 bei 5.707 USD..
Redaktion finanzen.net
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