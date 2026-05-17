Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 0.1%  SPI 18’681 0.0%  Dow 49’526 -1.1%  DAX 23’951 -2.1%  Euro 0.9145 0.0%  EStoxx50 5’828 -1.8%  Gold 4’538 -2.5%  Bitcoin 62’169 -2.2%  Dollar 0.7869 0.4%  Öl 109.3 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie: Tecentriq wird bei Blasenkrebs in den USA zugelassen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 20: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Beiersdorf-Aktie nach dem Absturz: Turnaround-Potenzial oder droht der Bedeutungsverlust im DAX?
Hohes Risiko, hohe Chancen: Warum gehebelte Halbleiter-ETFs im Trend liegen
Sui: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Performance-Check 17.05.2026 11:03:10

So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aptos gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 16.05.2025 war Aptos 5.260 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 190.12 Aptos im Depot. Mit dem APT-USD-Kurs vom 16.05.2026 gerechnet (0.9464 USD), wäre die Investition nun 179.93 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82.01 Prozent abgenommen.

Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 22.05.2025 bei 5.707 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?