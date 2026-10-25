So viel Verlust hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 24.10.2025 notierte Worldcoin bei 0.8959 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in WLD investierten, hätten nun 1’116.19 Worldcoin im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 523.77 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.10.2026 auf 0.4692 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47.62 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0.2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0.9487 USD.

Redaktion finanzen.net