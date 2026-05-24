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So viel Verlust hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Worldcoin wurde am 23.05.2025 zu einem Wert von 1.355 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 73.81 Worldcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Worldcoin wären am 23.05.2026 21.99 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0.2978 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78.01 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0.2345 USD. Am 09.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net

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