So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

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Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3.508 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in TON investiert hat, hat nun 28.51 Toncoin im Portfolio. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.100 USD), wäre das Investment nun 31.36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68.64 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.085 USD und wurde am 07.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 07.05.2026 erreicht und liegt bei 2.710 USD.

Redaktion Finanzen.net