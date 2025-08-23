|Langfristiges Investment
|
23.08.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Toncoin gebracht.
Toncoin wurde am 22.08.2024 zu einem Wert von 6.502 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 153.81 Toncoin in seinem Portfolio. Mit dem TON-USD-Kurs vom 22.08.2025 gerechnet (3.422 USD), wäre die Investition nun 526.28 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 47.37 Prozent verringert.
Am 10.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.538 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6.899 USD.
