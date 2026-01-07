So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
USDT-Anlage 07.01.2026 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tether-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Tether 1.002 USD. Bei einem USDT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’983.97 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 06.01.2026 gerechnet (0.9997 USD), wäre die Investition nun 9’980.49 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0.20 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0.9984 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
