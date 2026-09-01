So viel Verlust hätte eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 31.08.2025 kostete Stellar 0.3528 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 283.44 Stellar in seinem Portfolio. Mit dem XLM-USD-Kurs vom 31.08.2026 gerechnet (0.1771 USD), wäre das Investment nun 50.21 USD wert. Mit einer Performance von -49.79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0.1435 USD. Am 06.10.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net