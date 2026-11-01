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Krypto-Investment im Fokus 01.11.2026 19:43:09

So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

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Bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 31.10.2021 bei 1.935 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in POL investiert hat, hat nun 5’167.68 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.091883 USD), wäre das Investment nun 474.82 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95.25 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 02.11.2025 erreicht und liegt bei 0.1924 USD.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
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