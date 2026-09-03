So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 02.09.2025 lag der Kurs von Polkadot bei 3.817 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 26.20 Polkadot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 0.8669 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.71 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 22.71 USD entspricht einer negativen Performance von 77.29 Prozent.

Am 18.08.2026 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.540 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net