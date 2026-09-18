So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet

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Gestern vor 5 Jahren war ein Uniswap 24.29 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 4.116 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.94 USD, da Uniswap am 17.09.2026 7.760 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 68.06 Prozent verkleinert.

Am 10.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 9.212 USD.

Redaktion finanzen.net