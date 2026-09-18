|Anlage im Blick
|
18.09.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Uniswap hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren war ein Uniswap 24.29 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 4.116 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.94 USD, da Uniswap am 17.09.2026 7.760 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 68.06 Prozent verkleinert.
Am 10.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 9.212 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’813.85731
|2.87%
|Handeln
|Vision
|0.03500
|1.60%
|Handeln
|Ethereum
|2’073.93654
|2.77%
|Handeln
|Ripple
|1.09762
|2.64%
|Handeln
|Solana
|88.30112
|5.43%
|Handeln
|Cardano
|0.17891
|7.07%
|Handeln
|Polkadot
|0.96079
|7.54%
|Handeln
|Chainlink
|9.80238
|4.34%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.53%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.79%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren