|Investition im Check
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04.09.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet
Bei einem frühen Uniswap-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Uniswap wurde am 03.09.2025 bei 9.678 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103.32 Uniswap. Die Investition hätte nun einen Wert von 650.05 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.09.2026 auf 6.291 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 35.00 Prozent.
Am 10.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 12.09.2025 bei 10.18 USD.
Redaktion finanzen.net
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