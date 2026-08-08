So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet

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Vor 1 Jahr kostete ein Toncoin 3.340 USD. Bei einem TON-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’993.88 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1.355 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’057.24 USD wert. Mit einer Performance von -59.43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.535 USD.

Redaktion finanzen.net