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Wertentwicklung im Fokus 23.10.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht

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So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Einstieg verlieren können.

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Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0.000047 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 21’276’595.74 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 22.10.2026 auf 0.000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.11 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 89.49 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0.000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 bei 0.000011 USD.

Redaktion finanzen.net

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