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Langzeit-Performance 17.05.2026 19:43:09

So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

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Am 16.05.2021 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1.713 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in POL investierten, hätten nun 5’836.72 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 16.05.2026 auf 0.091106 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94.68 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0.081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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