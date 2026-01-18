So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr eingebracht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wachstum oder Verlust? 18.01.2026 19:43:08

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Am 17.01.2025 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.5083 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 196.74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 17.01.2026 28.53 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.1450 USD lag. Das entspricht einem Minus von 71.47 Prozent.

Am 31.12.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.01.2025 erreicht und liegt bei 0.4524 USD.

Redaktion finanzen.net

