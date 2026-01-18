So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Am 17.01.2025 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.5083 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 196.74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 17.01.2026 28.53 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.1450 USD lag. Das entspricht einem Minus von 71.47 Prozent.

Am 31.12.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.01.2025 erreicht und liegt bei 0.4524 USD.

Redaktion finanzen.net