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Anlage unter der Lupe 10.09.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polkadot-Einstieg verlieren können.

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Am 09.09.2023 wurde Polkadot bei 4.241 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 235.77 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären am 09.09.2026 265.35 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1.125 USD lag. Aus 1’000 USD wurden somit 265.35 USD, was einer negativen Performance von 73.46 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.7504 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 18.09.2025 erreichte Polkadot sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.540 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
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