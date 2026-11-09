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Wertentwicklung im Blick 09.11.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte eine Investition in Litecoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Litecoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Litecoin Investoren gebracht.

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Gestern vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 228.45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.377 LTC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219.75 USD, da Litecoin am 08.11.2026 50.20 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78.02 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40.88 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 104.29 USD.

Redaktion Finanzen.net

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