So viel Verlust hätte eine Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet

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Am 13.10.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0.2323 USD. Bei einem DOGE-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 430.50 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36.30 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 13.10.2026 auf 0.084316 USD belief. Damit wäre die Investition 63.70 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0.068944 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Am 26.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2058 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CKA / shutterstock.com
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