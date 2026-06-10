So viel Verlust hätte eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr eingebracht

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Krypto-Performance im Blick 10.06.2026 19:43:08

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Am 09.06.2025 lag der Kurs von Dogecoin bei 0.1949 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 513.06 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43.49 USD, da Dogecoin am 09.06.2026 0.084760 USD wert war. Mit einer Performance von -56.51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 05.06.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.081368 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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