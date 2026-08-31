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Anlage im Blick 31.08.2026 19:43:09

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr bedeutet

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Bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Gestern vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 553.18 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BCHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1.808 Bitcoin Cash. Die Anlage hätte nun einen Wert von 436.16 USD, da Bitcoin Cash am 30.08.2026 241.28 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 56.38 Prozent verkleinert.

Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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