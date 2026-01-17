So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46.84 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.135 ICP. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 8.911 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 4.174 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.09 Prozent verringert.

Bei 2.803 USD erreichte ICP am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 bei 10.64 USD.

Redaktion finanzen.net