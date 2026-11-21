|Frühe Anlage
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21.11.2026 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Internet Computer-Engagement gewesen.
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Am 19.11.2021 lag der Kurs von Internet Computer bei 41.88 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 238.77 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2.030 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 484.61 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 484.61 USD entspricht einer negativen Performance von 95.15 Prozent.
Am 21.11.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.925 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.565 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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