|Anlage im Fokus
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17.10.2026 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Internet Computer verlieren können.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Internet Computer bei 3.134 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ICPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 31.91 Internet Computer. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 3.022 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96.44 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 96.44 USD entspricht einer negativen Performance von 3.56 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.08.2026 bei 2.021 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
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