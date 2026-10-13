|ADAAnlage im Fokus
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13.10.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Bei einem frühen Cardano-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 1 Jahr war ein Cardano 0.7005 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 14’276.21 Cardano im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’330.31 USD, da Cardano am 12.10.2026 0.2333 USD wert war. Mit einer Performance von -66.70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.1434 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Bei 0.7000 USD erreichte der Coin am 14.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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