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APT-Investition im Fokus 30.08.2026 11:03:09

So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

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Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 4.266 USD. Bei einer APT-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 234.40 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 29.08.2026 auf 0.5422 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127.10 USD wert. Mit einer Performance von -87.29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 16.08.2026 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5180 USD. Am 05.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net

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