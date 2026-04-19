Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 1.9%  SPI 18’875 2.0%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’702 2.3%  Euro 0.9201 -0.3%  EStoxx50 6’058 2.1%  Gold 4’834 1.0%  Bitcoin 60’576 3.0%  Dollar 0.7816 -0.2%  Öl 92.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie unter Beobachtung: Robotaxis fahren jetzt auch in Dallas und Houston
Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Gold, Öl & Co. in KW 16: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot
Wertentwicklung im Blick 19.04.2026 11:03:09

So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4.695 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 21.30 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.9370 USD), wäre das Investment nun 19.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80.04 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8095 USD. Bei 6.151 USD erreichte die Kryptowährung am 13.05.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall