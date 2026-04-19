|Wertentwicklung im Blick
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19.04.2026 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4.695 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 21.30 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.9370 USD), wäre das Investment nun 19.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80.04 Prozent verringert.
Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8095 USD. Bei 6.151 USD erreichte die Kryptowährung am 13.05.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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