So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 0.7093 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 1’409.86 Worldcoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 371.35 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.04.2026 auf 0.2634 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.87 Prozent abgenommen.

Am 06.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2430 USD. Am 09.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net