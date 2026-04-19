|Profitable WLD-Anlage?
|
19.04.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Worldcoin Investoren gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 0.7093 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 1’409.86 Worldcoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 371.35 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.04.2026 auf 0.2634 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.87 Prozent abgenommen.
Am 06.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2430 USD. Am 09.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|60’427.30753
|2.78%
|Handeln
|Vision
|0.04259
|-2.37%
|Handeln
|Ethereum
|1’891.96143
|2.89%
|Handeln
|Ripple
|1.15737
|1.70%
|Handeln
|Solana
|69.55718
|-0.17%
|Handeln
|Cardano
|0.20333
|0.11%
|Handeln
|Polkadot
|1.04062
|-0.21%
|Handeln
|Chainlink
|7.52450
|0.40%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.56%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.38%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/