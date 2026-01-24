So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Toncoin wurde am 23.01.2025 zu einem Wert von 5.132 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 194.86 TON. Die gehaltenen Coins wären am 23.01.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1.530 USD 298.06 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -70.19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.437 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 5.081 USD und wurde am 25.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net