So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0.000028 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’571’428.57 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 46.11 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 14.08.2025 auf 0.000013 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 53.89 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 22.06.2025 bei 0.000011 USD. Bei 0.000033 USD erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net