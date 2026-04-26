Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.6%  SPI 18’598 -0.6%  Dow 49’231 -0.2%  DAX 24’129 -0.1%  Euro 0.9199 0.1%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’709 0.3%  Bitcoin 60’913 -1.0%  Dollar 0.7849 -0.1%  Öl 105.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Wie viel Wert mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Tesla-Aktie: Autobauer sieht Trendwende in Grünheide - Experte spricht von "Einmaleffekt"
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag
Aktie im Fokus: Swiss Life bestätigt SST-Quote
Suche...
Entwicklung des Investments 26.04.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 0.3842 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 26’024.82 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 25.04.2026 2’388.79 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.091789 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 76.11 Prozent.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?