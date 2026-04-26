|Entwicklung des Investments
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26.04.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment verlieren können.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 0.3842 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 26’024.82 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 25.04.2026 2’388.79 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.091789 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 76.11 Prozent.
Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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