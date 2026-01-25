|Investment unter der Lupe
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 24.01.2023 0.9557 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1’046.37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.62 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.01.2026 auf 0.1258 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 86.84 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0.1004 USD. Am 26.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4340 USD.
