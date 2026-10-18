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Performance im Fokus 18.10.2026 19:43:09

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

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Am 17.10.2025 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.1863 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 536.73 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 17.10.2026 gerechnet (0.092461 USD), wäre das Investment nun 49.63 USD wert. Damit wäre die Investition 50.37 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0.2025 USD.

Redaktion finanzen.net

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