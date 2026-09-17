So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

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Polkadot war gestern vor 5 Jahren 35.62 USD wert. Bei einer DOT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280.76 Polkadot in seinem Depot. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 16.09.2026 gerechnet (1.023 USD), wäre das Investment nun 287.17 USD wert. Damit wäre die Investition um 97.13 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 18.08.2026 bei 0.7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.540 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net