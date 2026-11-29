|Anlage unter der Lupe
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29.11.2026 19:43:09
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Worldcoin verlieren können.
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Worldcoin kostete am 28.11.2025 0.6501 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 153.83 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 36.85 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0.2395 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63.15 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 21.11.2026 bei 0.2280 USD. Bei 0.6698 USD erreichte die Kryptowährung am 16.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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