So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren

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Am 26.09.2025 wurde Worldcoin bei 1.286 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77.76 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 26.09.2026 gerechnet (0.5231 USD), wäre die Investition nun 40.68 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 59.32 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 bei 0.2345 USD. Bei 1.349 USD erreichte Worldcoin am 02.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net