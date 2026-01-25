|Lohnender WLD-Einstieg?
|
25.01.2026 19:43:09
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet
Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Worldcoin wurde am 24.01.2025 zu einem Wert von 2.131 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 469.21 Worldcoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220.81 USD, da Worldcoin am 24.01.2026 0.4706 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77.92 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 25.01.2026 bei 0.4481 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 26.01.2025 erreicht und liegt bei 1.996 USD.
Redaktion finanzen.net
