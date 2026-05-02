|Lukrativer VET-Einstieg?
|
02.05.2026 11:03:09
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr bedeutet
Bei einem frühen VeChain-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.027148 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 36’835.29 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263.73 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.05.2026 auf 0.007160 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.63 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0.006530 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 0.032287 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’550.07450
|1.92%
|Handeln
|Vision
|0.03996
|-0.28%
|Handeln
|Ethereum
|1’855.62886
|2.22%
|Handeln
|Ripple
|1.11066
|2.44%
|Handeln
|Solana
|66.66441
|1.68%
|Handeln
|Cardano
|0.19820
|1.70%
|Handeln
|Polkadot
|0.97629
|3.30%
|Handeln
|Chainlink
|7.50944
|5.25%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.23%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|1.27%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren