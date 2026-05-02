So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr bedeutet

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Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.027148 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 36’835.29 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263.73 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.05.2026 auf 0.007160 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.63 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0.006530 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 0.032287 USD.

Redaktion finanzen.net