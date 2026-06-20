So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

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Lukratives TON-Investment? 20.06.2026 19:43:08

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Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 285.06 TON. Da sich der Wert von Toncoin am 19.06.2026 auf 1.603 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 457.03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54.30 Prozent.

Bei 1.202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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