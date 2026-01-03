So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

Anzeige

Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3.508 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 285.06 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 02.01.2026 513.07 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1.800 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 48.69 Prozent verkleinert.

Bei 1.437 USD erreichte TON am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 5.729 USD.

Redaktion finanzen.net