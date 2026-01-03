|Krypto-Invest im Fokus
|
03.01.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Toncoin-Engagements gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3.508 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 285.06 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 02.01.2026 513.07 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1.800 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 48.69 Prozent verkleinert.
Bei 1.437 USD erreichte TON am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 5.729 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’409.83346
|1.60%
|Handeln
|Vision
|0.07124
|1.79%
|Handeln
|Ethereum
|2’480.27399
|4.38%
|Handeln
|Ripple
|1.59654
|7.40%
|Handeln
|Solana
|105.05228
|4.64%
|Handeln
|Cardano
|0.31096
|10.19%
|Handeln
|Polkadot
|1.69209
|6.93%
|Handeln
|Chainlink
|10.58241
|6.19%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|21.67%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|12.09%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/