So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingebracht

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Am 07.10.2021 kostete Tezos 7.632 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.10 Tezos. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0.3118 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.085 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95.92 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 12.08.2026 bei 0.1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 07.11.2025 bei 0.6963 USD..

Redaktion finanzen.net