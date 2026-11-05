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Performance der Investition 05.11.2026 11:03:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Tezos notierte am 04.11.2025 bei 0.5200 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’923.24 XTZ-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 492.86 USD, da Tezos am 04.11.2026 0.2563 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 50.71 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0.1942 USD. Am 07.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.6963 USD.

Redaktion Finanzen.net

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