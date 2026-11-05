So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Tezos notierte am 04.11.2025 bei 0.5200 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’923.24 XTZ-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 492.86 USD, da Tezos am 04.11.2026 0.2563 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 50.71 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0.1942 USD. Am 07.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.6963 USD.

Redaktion Finanzen.net