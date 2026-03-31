|Lukrative XLM-Investition?
|
31.03.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einer frühen Stellar-Investition verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0.4059 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24’638.98 XLM im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 30.03.2026 auf 0.1672 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’120.73 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 58.79 Prozent.
Bei 0.1470 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0.5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|54’642.41880
|2.42%
|Handeln
|Vision
|0.04179
|1.50%
|Handeln
|Ethereum
|1’694.59051
|4.65%
|Handeln
|Ripple
|1.07324
|1.46%
|Handeln
|Solana
|66.55469
|0.92%
|Handeln
|Cardano
|0.19296
|-0.78%
|Handeln
|Polkadot
|1.01607
|2.28%
|Handeln
|Chainlink
|7.08207
|2.84%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.08%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|1.78%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/