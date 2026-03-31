So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet

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Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0.4059 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24’638.98 XLM im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 30.03.2026 auf 0.1672 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’120.73 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 58.79 Prozent.

Bei 0.1470 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0.5023 USD.

Redaktion finanzen.net