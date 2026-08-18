|Investition im Fokus
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18.08.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ripple-Engagement gewesen.
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Am 17.08.2021 war Ripple 1.100 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90.94 Ripple. Da sich der Wert eines Coins am 17.08.2026 auf 1.003 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.76 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Bei 3.122 USD erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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